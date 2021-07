Fabbster: 3D-Drucker für den Heimgebrauch

Die deutsche Firma Fabbster hat auf der CeBIT in Hannover ihren 3D-Drucker präsentiert, der seit dem Herbst 2012 auf dem Markt erhältlich ist. Der 3D-Drucker ist für den Heimgebrauch gedacht. Statt Kunststoffdraht kommen dabei gezahnte Sticks zum Einsatz, die aus unterschiedlichsten Materalien bestehen können.

Der Andrang beim Fabbster-Stand auf der CeBIT war groß. Viele Besucher wollten das 3D-Druckverfahren des deutschen Herstellers sehen, das in 20 Minuten eine rund zehn Zentimeter hohe Figur, genauer gesagt eine Abbildung des weiblichen Körpers, in rot-blau ausdruckte. Der Drucker arbeitete auf Hochtouren, der ABS-Kunststoff strahlte einen intensiven Geruch aus. Das Besondere am 3D-Drucker von Fabbster ist, dass er für das Aufschmelzen von Kunststoffmaterial sogenannte Like-Sticks verwendet anstelle von Kunststoffdraht.

Beim Stick Deposition Moulding-Verfahren wird der Extruder mit den Material-Sticks gefüttert. Durch einen formschlüssigen Antrieb bietet das Verfahren eine präzise Dosierung der Schmelze. Der Schmelzvorgang selbst wird bei rund 250 Grad Celsius durchgeführt. Die Like-Sticks wandern dabei durch einen Schlauch bis zur Düse. Danach wird eine Schicht nach der anderen aufeinandergesetzt, bevor das Material abkühlt.