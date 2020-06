Facebook bringt eigene iPad-App

Facebook nimmt verstärkt Smartphones und Tablet-Computer ins Visier. Das weltgrößte Online-Netzwerk startet eine neue App-Plattform, mit der Entwickler ihre Software quer über verschiedene Geräte und Betriebssysteme hinweg anbieten können. Zudem brachte Facebook am Montag nach monatelangen Spekulationen eine speziell für Apples iPad angepasste App heraus.

In ihr werden unter anderem Bilder größer angezeigt und der Platz auf dem Bildschirm für ein kleines zusätzliches Fenster für Chats genutzt. Fotoalben werden im Vollbild-Modus angezeigt und lassen sich per Fingerwisch durchstöbern. Benachrichtigungen kann man sich sofort anzeigen lassen, wobei der vorherige Aufenthaltsort auf Facebook gespeichert wird. Facebook-Spiele, die als eigene Apps am iPad verfügbar sind, werden in der Facebook-App direkt angesteuert. Eine Navigationsleiste am linken Rand hält die wichtigsten Funktionen bereit.