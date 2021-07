Facebook Portal: Diese Daten sammeln die neuen Video-Chat-Geräte

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommen Facebooks neue Video-Chat-Geräte, Portal und Portal+ auf den Markt – vorerst allerdings nur in den USA. Da sich das Unternehmen in der Vergangenheit nicht gerade durch einen sorgsamen Datenschutz mit Ruhm bekleckert hat, versucht man Sorgen von Usern und Experten schon im Vorhinein aufzulösen. So gibt Facebook in Blog-Eintrag erstmals bekannt, wie Daten von den Geräten gesammelt und verarbeitet werden.

Angeblich kein Lauschangriff

So will Facebook primär nur wissen, dass der User etwas sagt, nicht was er sagt. Das Unternehmen wird niemals den Inhalt von Videogesprächen auswerten und speichern, heißt es in dem Blog-Eintrag. Die Anrufe seien zumdem verschlüsselt und die künstliche Intelligenz läuft direkt auf dem Gerät, nicht auf einem Facebook Server. Letztlich soll es Portal auch nicht möglich sein, eine Person über die Kamera zu identifizieren.