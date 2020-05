Facebook überarbeitet Newsfeed und Follow-Funktion

Facebook hat am Montag Abend einige Neuerungen für den Newsfeed angekündigt. So werden nun unter Artikeln, die mit einem Like versehen wurden, weitere Artikel empfohlen, die beliebt auf Facebook sind oder für den Nutzer relevant sein könnten. Damit will Facebook im Wettbewerb mit Diensten wie Flipboard oder Circa konkurrenzfähig bleiben, die Inhalte auf der Basis der eigenen Präferenzen aufbereiten. Facebook wird zudem verstärkt ältere Postings im Newsfeed hervorheben, die neue Kommentare von Freunden erhalten haben.