Facebook und Spotify planen Musikdienst

Der Dienst könne schon in zwei Wochen an den Start gehen, schrieb das Magazin „Forbes“ am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Nach Angaben von Forbes soll ein Spotify-Symbol bei Facebook erscheinen und die Nutzer können dann alleine oder gemeinsam mit Freunden Musik übers Internet anhören. Ob das Servie " Facebook Music" oder " Spotify on Facebook" heißt, sei noch nicht entschieden, hieß es.

Start in europäischen Ländern

Laut " Forbes" soll der Dienst in Ländern angeboten werden, in denen Spotify bereits aktiv ist, etwa in Großbritannien, Frankreich, Spanien und die Niederlande. Für US-User wird das Musikangebot vorerst ebenso wenig verfügbar sein wie für österreichische Nutzer. Spotify bemüht sich seit längerem vergeblich um Lizenzen der großen Labels für den US-Markt. Auch in Österreich ist das Streaming-Angebot bislang nicht vertreten.

Unterhaltungsdrehscheibe

Facebook würde sich mit dem Angebot zunehmend als Unterhaltungsdrehscheibe etablieren. Spiele gehören schon lange zum Repertoire, zuletzt testete das Hollywood-Studio Warner Brothers auch ein den Online-Videoverleih via Facebook. Das Online-Netzwerk hat rund 600 Millionen Nutzer, was es für Unternehmen als Vertriebsplattform hochinteressant macht. Umgekehrt erhofft sich Facebook von mehr Inhalten auch noch mehr Nutzer, die dann noch länger verweilen.