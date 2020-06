Facebook zeigt "Freunde in der Nähe"

Nutzer müssen sich aktiv für die Funktio entscheiden (Opt-in), wer weniger als 18 Jahre alt ist, wird "Friends Nearby" nicht nutzen können. Das neue Feature wurde in den vergangenen Monaten von rund 6000 Facebook-Mitarbeitern getestet. In den nächsten Wochen soll das Feature in den Android- und iOS-Versionen der Facebook-App freigeschalten werden. Die Nutzung bleibt vorerst auf die USA beschränkt.