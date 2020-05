Faltbarer 3D-Drucker nutzt Stereolithographie

Mit dieser Technik sollen Schichtdicken von nur 0,1 Millimeter möglich sein. Das hängt aber von der Auflösung und der Entfernung des verwendeten Projektors ab. Der im Video verwendete Beamer schafft eine Auflösung von 1.024 x 768 Pixel, womit bei einem Abstand von 30 Zentimeter Schichtdicken von 0,2 Millimeter erreicht werden können. Der Lumifold kann per USB an einen Windows-PC angeschlossen werden. Software für Mac ist laut Hersteller in Vorbereitung. Zudem sollen künftige Versionen auch Unterstützung für iPads und einen Akku für die Stromversorgung mitbringen.

Bis zum 6. November läuft die Indiegogo-Kampagne noch. Einen Lumifold erhalten Unterstützer ab einem Betrag von 390 US-Dollar.