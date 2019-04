Faraday Future gibt Vorgeschmack auf neues E-Auto

Obwohl noch nichteinmal das erste E-Auto des chinesischen Tesla-Konkurrenten Faraday Future erschienen ist, denkt das Unternehmen schon weiter. Die Firma veröffentlicht ein stark abgedunkeltes Bild eines Autos, auf dem die Vorder- und Rücklichter zu sehen sind.Dabei handelt es sich um das Konzept mit der Bezeichnung V9.

Der V9 basiert auf derselben Plattform wie das Faraday-Elektro-SUV FF 91. Im Unterschied zu diesem Modell, wird der V9 in Kooperation mit einem anderen Unternehmen entwickelt. Faraday Future hat sich den chinesischen Online-Gaming-Betreiber The9 Ltd. mit an Bord geholt. The9 ist unter anderem für den Betrieb von World of Warcraft in China verantwortlich.