Fast rahmenloses Xiaomi Mi Mix 2 kommt am 11. September

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat via Weibo bestätigt, dass das neue Mi Mix 2 am 11. September vorgestellt wird. Das berichtet The Verge. Weitere offizielle Informationen zu dem kommenden Handy gibt es allerdings nicht.

Der Designer Phillipe Starck hat erst vor wenigen Wochen ein Konzept-Video veröffentlicht, das einen ersten Ausblick auf das Design bieten könnte. So sollen die Ränder bei dem Smartphone noch einmal eine Spur schmäler sein, als man es von existierenden Modellen kennt. Dafür spricht auch ein Foto, das der indische Xiaomi-Manager Manu Kumar Jain auf Twitter veröffentlicht hat.