Fez: Verdrehte Game-Welt für Retro-Masochisten

Motivation bleibt aus

Dieses banale Ziel färbt leider auf das Spiel ab, das rasch eintönig wird. In Ermangelung von Gegnern, Zeitdruck, Motivation spendenden Punkten oder schlicht einem Scheitern durch Tod, rennt, hüpft und klettert man durch die Welt und hofft auf einen Würfel zu stoßen. Wo diese platziert sind, weiß man nicht – es gibt kaum Hinweise, kein Radar oder sonstige Orientierungspunkte. So stolpert man oftmals hilflos durch die Welt und weiß nicht so recht, wo man suchen soll. Hinzu kommt, dass es viele offene Türen gibt, die die Figur in einen anderen Weltabschnitt lotsen. Ob man diese betritt, sollte man sich gut überlegen. Oft ist es aufgrund des verschachtelten Aufbaus schwer, wieder zurückzufinden – und dann plagt das Gewissen, ob man zuvor alle Würfel eingesammelt hat. Eine Grundregel lautet daher: Jeder Abschnitt ist bis auf den letzten Pixel abzusuchen.

Verwirrender Aufbau und leere Kilometer

Im Spiel gibt es auf Knopfdruck zwar eine Übersichtskarte, diese ist jedoch unübersichtlich gehalten. Weder auf den ersten, noch auf den zweiten Blick ist ersichtlich, wo man sich befindet, wo man war und wie man dort wieder zurückkommt. Zu Anfang des Spielens entsteht zwar der Eindruck, dass dies alles absichtlich so passiert, Phil Fish diesen Ablauf also so konzipiert hat. Ein paar Stunden später herrscht aber einfach nur Frustration über die Orientierungslosigkeit vor. Und es beschleicht einen das Gefühl, es sei nur eine Methode, um Fez künstlich in die Länge zu ziehen. Natürlich konnte man jetzt poetisch argumentieren, dass man ein Reisender durch das Labyrinth einer entrückten Welt ist und alleine der Weg das Ziel ist. Nüchtern betrachtet, machen die doppelten Wege und verworrenen Verzweigungen einfach keinen Spaß.

Niedlich für Nerds

Aufgrund der technisch durchaus beeindruckenden Retro-Pixel-Grafik – ein Stilmittel, das mittlerweile jedoch abgegriffen wirkt - und dem lieblich, bunten Stil, könnte man meinen, Fez sei für Gelegenheitsspieler konzipiert. Dies täuscht jedoch. Der wirre Levelaufbau sowie manche Rotationsrätsel und Sprungpassagen sind sehr knifflig. Zudem haben Phil Fish und seine Mannschaft ein paar Hardcore-Rätsel eingebaut, die nur Nerds befriedigen. Wirklich masochistisch wird es, wenn man die ersten 32 Würfel eingesammelt und das Spiel an sich beendet hat. Dann gilt es die nächsten 32 Würfel zu finden, die das Knacken absurd schwerer Puzzle erfordern. So sind im Soundtrack Informationen und Hinweise versteckt. In vielen Level gibt es QR Codes oder andere kryptische Insider-Hinweise. Für das letzte große Rätsel braucht man ebenfalls vertrackte Gehirnwindungen. Viele Spieler scheiterten, bis ein passionierter Spieler – auf Papier – das zugrunde liegende Geheimnis knackte.

Nichts für den Gelegenheitsspieler, gut für Masochisten

Diese Herausforderungen mögen manche Spieler schätzen und Fez dafür heiß lieben. Man wird gequält und bestraft, um danach kleine, bittersüße Triumphe zu feiern. Das ist - so wie das Spielprinzip und die Grafik - so 80er-Jahre. Im Jahr 2012 kann man das cool finden, oder einfach nur als Rückschritt begreifen. Jene, die einfach nur einen etwas anderen Plattformer suchen, werden jedenfalls enttäuscht.

Mit 10 Euro (800 Punkte) ist das Spiel nicht teuer, es könnte einen Versuch Wert sein – wäre da nicht Sky Island. Das kostenlose Flash-Spiel ist ebenfalls ein Plattformer, bei dem man die Welt rotieren muss, um Puzzles und Level zu meistern. Alternativ bietet sich noch Shift an, das ebenfalls kostenlos ist. Wer auf knifflige Dreh- und Perspektiven-Rätsel steht, hat zudem noch Echochrome (PS3, PSP), Crush (3DS, PSP), Super Paper Mario ( Wii) oder – aus Österreich - And Yet It Moves ( Linux, PC, Mac, Wii) zur Auswahl.