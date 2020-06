Firefox-Beta für Windows 8 veröffentlicht

Firefox 28 Beta für Windows 8 wurde für Tablets und Touchscreen-Laptops mit dem Windows-Betriebssystem optimiert und kommt mit einem kachel-basierten Start-Bildschirm, der Zugang zu auswählten Seiten, Lesezeichen und Browserverlauf mit einer Berührung ermöglicht, wie es in einem Blog-Posting von Mozilla heißt.

Unterstützt werden Touch- und Wischgesten, wie etwa „pinch to zoom“ und verschiedene Ansichtsoptionen des Windows-Betriebssystems. Details finden sich in den Release Notes. Die Beta-Version wurde am am Donnerstag zum Download freigegeben. Eine stabile Version des Touch-Browsers soll in sechs Wochen erscheinen.