FlixBus bietet Passagieren Virtual-Reality-Headsets

Vorerst sollen die VR-Headsets auf den Strecken genutzt werden können, die die US-Städte Tucson, Phoenix, Los Angeles und San Diego in Richtung Las Vegas verlassen sowie in die entgegengesetzte Richtung. Vereinzelte Tests haben laut einem Bericht bei TechCrunch schon in Spanien und Frankreich stattgefunden. Das Headset sei dabei von den Passagieren gut angenommen worden, wie es heißt.

Ob oder wann der Test auch in Europa großflächiger stattfinden soll, war vorerst nicht bekannt. Konkrete Pläne für die Umsetzung im deutschsprachigen Raum gebe es aktuell noch nicht, wie ein FlixBus-Vertreter gegenüber Techbook angab.