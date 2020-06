Flugzeug per App steuern: Absturz vorprogrammiert

So einfach die Steuerung des SmartPlanes in der Theorie auch klingt, so unbrauchbar ist sie in der Praxis. Denn schon nach den ersten Flugversuchen wird klar, dass es kein Kinderspiel ist, das Flugzeug geradeaus fliegen zu lassen; geschweige denn einen kontrollierten Kurvenflug einzuleiten.

Für Flugmanöver dieser Art ist die Lenkung, die über die Neigungssensoren des iPhones funktioniert, zu sensibel und reagiert merklich zeitversetzt. Zumal man beim Start mit der einen Hand das Flugzeug anschubst, während man mit der anderen Hand die Schubkraft regelt und darüber hinaus das Smartphone noch in einer möglichst geraden und wackelfreien Position halten soll.

Für einen Indoor-Flug ist enorm viel Platz nötig, damit das Flugzeug nicht gleich nach den ersten Metern an eine Wand kracht. Im Freien ist an einen sicheren Flug nicht zu denken, wenn auch nur ein laues Lüfterl weht.