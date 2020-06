Für Seeschlachten-Sachbuch von Wikipedia kopiert

„Der Verlag entschuldigt sich für die nicht kenntlich gemachten Übernahmen aus Wikipedia“, hieß es in der Mitteilung. „ Olaf Rader bedauert die nicht nachgewiesene Nutzung fremder Texte zutiefst.“ Rader ist nach Verlagsangaben an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften tätig und lehrt als Professor an der Berliner Humboldt-Universität.

Der Beck-Verlag, in dem auch Raders Buch über Friedrich II. erschienen ist, betonte in der Stellungnahme, er begrüße die Debatte um den Umgang mit Wikipedia in der Wissenschaft. „Jeder benutzt sie, keiner zitiert sie - das scheint bisher die Devise zu sein. Wissenschaftler und Verlage sollten ihren Umgang mit der Online-Enzyklopädie klären.“