Fujitsu: Integrierbare Notebook-Beamer

210 Gramm wiegt er, der Bay Projector von Fujitsu. Er lässt sich wie eine Festplatte oder ein DVD-Laufwerk einfach in einen Slot reinschieben, ausklappen und in Betrieb nehmen. Für Geschäftsleute, die oft unterwegs sind, um Präsentationen zu halten, oder in Besprechungen rasch neue Zahlen für alle Teilnehmer sichtbar machen sollen, könnte sich der integrierbare Beamer als äußerst praktisch erweisen.

Sobald die Linse und die Birne herausgeklappt und in Position gebracht sind, ist der Projektor betriebsbereit. Das beste Ergebnis erzielt man dabei in einem abgedunkelten Raum, denn die Leistung ist nur 40 Lumen stark - im Vergleich zu herkömmlichen Beamern ist dies nicht besonders viel. In der Präsentation in Augsburg konnte man den auf die Wand projizierten Text in einem normal erhellten Raum nur schwer lesen, im abgedunkelten Raum hingegen war der Text deutlich erkennbar. Über eingebaute Tasten kann die Helligkeit jedoch minimal nachreguliert werden. Eine spezielle Leinwand ist für die Projektion nicht notwendig, es funktioniert laut Fujitsu auf "beinahe allen" Oberflächen.

Ab Juli für zwei Notebooks erhältlich

Der Bay Projector lässt sich bei Bedarf auch herausnehmen und durch einen zweiten Akku oder ein DVD-Laufwerk ersetzen. Der Notebook-Beamer wird ab Juli für 499 Euro verfügbar sein. Er ist derzeit für die beiden kleineren 12-Zoll Fujitsu-Notebook-Modelle Lifebook P771 und Lifebook S761 verfügbar und funktioniert mit den Betriebssystemen Windows XP, Windows Vista und Windows 7.

Da es sich laut Fujitsu um eine "Weltneuheit" handelt, möchte man erst einmal ausprobieren, wie gut die Erfindung ankommt, bevor man sie auch für größere Notebooks anbietet, erklärte eine Fujitsu-Sprecherin gegenüber der futurezone. Da herkömmliche Beamer immer wieder kaputt oder im Unternehmen knapp vor geplanten Präsentationen "verschollen" sind, könnte der integrierbare Notebook-Beamer gute Chancen auf eine Akzeptanz haben.