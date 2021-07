Galaxy Note 10.1 im Test: Mit Stift, ohne Stil

Ende Februar hat Samsung das Galaxy Note 10.1 erstmals vorgestellt. Grund dafür dürfte das überraschend erfolgreiche XXL-Smartphone Galaxy Note sein, das ebenfalls auf eine erweiterte Bedienung mittels Stylus setzt. Seit der Ankündigung hat Samsung beim Note 10.1 noch mal kräftig nachgerüstet. Die Kamera hat 5 statt 3 Megapixel, statt Dual-Core-CPU gibt es jetzt einen Prozessor mit vier Kernen und das RAM wurde auf 2GB verdoppelt. Dafür wurde aber bei anderen Komponenten und der Verarbeitung gespart. Die futurezone hat das Tablet getestet.

Plastik mit Hohlraum

Was für 599 Euro (3G 699 Euro) Preisempfehlung in der weißen Kartonschachtel liegt, ist enttäuschend. Das Note 10.1 hat den Charme und die Haptik eines Günstig-Android-Tablets aus China. Das Gerät knirscht und knarrt beim Angreifen. Zwischen der dünnen Plastikrückseite und den darunter liegenden Komponenten ist ein Hohlraum, weshalb die Rückseite deutlich nachgibt und einen fragilen Eindruck erweckt.

Der silberne Plastikrand an der Front ist leicht erhoben und wirkt so, als ob das Tablet in den Rahmen hineingeklebt worden wäre, damit es bloß nicht zu sehr wie ein iPad aussieht. Die links und rechts integrierten Lautsprecher lassen auch nicht gerade an das Wort „stylish" denken, sondern erinnern eher an einen missglückten Versuch eines Hobby-Tuners, der seinen 3er-Golf sportlicher aussehen lassen will.