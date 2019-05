Galaxy S10: Samsung feiert das Loch mit Disney-Wallpapers

Kostenlos verfügbar

Die Wallpapers sind kostenlos in Samsungs eigenen Store zu finden. Dazu drückt man am Homescreen lange mit dem Finger eine freie Stelle, bis unten „Themes“ erscheint. Dort wählt man dann unten in der Leiste „ Hintergründe“ und tippt auf den Banner „ Wallpaper mit S10-Kameraaussparung“. Alternativ kann man auch nach „ Disney“ suchen.

Samsung will eigenen Angaben zufolge noch weitere Kooperationen abschließen, um spezielle Loch-Wallpapers zu veröffentlichen. Ob auch zukünftig das S10+ bedacht wird, dessen Kameraaussparung größer ist als die des S10, ist nicht bekannt.