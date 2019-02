So versteckt Samsung das Display-Loch beim Galaxy S10

Vergangene Woche, im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona, hat Samsung seine neuen Spitzenmodelle der Galaxy-Reihe präsentiert. Neben einem überarbeiteten Design samt Loch im Display für die Selfie-Kamera kommt das Galaxy S10 mit der neuen Benutzeroberfläche One UI. Und in dem One UI stecken natürlich jede Menge neue Wallpapers.

Betrachtet man die Samsung-eigenen Bildschirmhintergründe, sticht einem der Farbverlauf der Bilder ins Auge. Auffallend ist, dass im oberen rechten Eck die Farbe der Wallpapers stets ins Schwarze verläuft.