So sieht Android Pie und One UI auf dem Samsung Galaxy S9 aus

Systemweiter Dark Mode

One UI bringt grundlegende Neuerung für die Bedienung von Samsung-Smartphones. So ermöglicht One UI nun einen systemweiten Dark Mode, die einhändige Bedienung auf großen Displays soll einfacher werden und neue Gestensteuerung wird damit verfügbar. Auch die meisten Samsung-Apps wurden für One UI komplett überarbeitet und neu gestaltet.