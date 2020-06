Galaxy S5: Fingerabdrucksensor bestätigt

Am kommenden Montag wird Samsung am Mobile World Congress in Barcelona sein neues Flaggschiff-Smartphone Galaxy S5 vorstellen. Wie bereits im Vorfeld der Präsentation zu erfahren war, wird das Gerät – wie auch das iPhone 5s - über einen Fingerabdruck-Sensor am Home-Button verfügen.

Sammobile berichtet nun unter Berufung auf Quellen aus dem Unternehmen, dass Samsung Fingerprint-Scanning-Technik auch zum Öffnen von Apps einsetzen will. Bis zu sieben Fingerabdrücke sollen einzelnen App-Shortcuts und Funktionen zugewiesen werden können.