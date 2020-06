Samsung Galaxy S5 vorgestellt - Ab 11. April verfügbar

Samsung

Sony

Samsung

Smartphone

iPhone 5s

Mit dem S5 hatzudem, wie bereits, sein Flaggschiff wasser- und staubdicht (IP 67) ausgeführt. Der Augenscanner, an demverschiedenen Medienberichten zufolge arbeitet, wurde offenbar für das S5 noch nicht rechtzeitig fertig. Stattdessen kommt ein Fingerabdruck-Scanner auf dem Home-Button zum Einsatz, mit dem das, wie beim, entsperrt werden kann. Zudem wurde auf der Rückseite, neben dem LED-Blitz der Kamera , ein Sensor verbaut, der die Herzfrequenz des Benutzers erfassen kann.

Der Fingerabdruck-Scanner soll unter anderem in der PayPal-App zum Einsatz kommen, in der Transaktionen so einfach bestätigt werden können. Dank des SDKs sollen schon bald weitere Apps folgen, die derartige Funktionen unterstützen.

Die Kamera löst mit 16 Megapixeln auf und soll, wie auch beim HTC One, einen optischen Bildstabilisator bieten. Die Frontkamera löst mit vergleichsweise mageren 2,1 Megapixeln auf. Die Hauptkamera soll vor allem von einem schnellen Hybrid-Autofokus profitieren, der innerhalb von 0,3 Sekunden das Bild scharf stellen soll. Laut Samsung soll das der schnellste Autofokus einer Smartphone-Kamera sein. Beim Fotografieren im HDR-Modus zeigt die Kamera-App künftig bereits in der Vorschau die Auswirkungen des Effektes an. Zudem ist nun selektiver Fokus möglich, bei dem lediglich ausgewählte Bereiche scharfgestellt werden. Die Videoaufnahme ist in 4K-Qualität möglich.