Samsung Galaxy S5 im Test: Der erste Eindruck

Bei der Verarbeitung gibt es einige Verbesserungen im Detail. So kommt weniger gewöhnliches Plastik zum Einsatz und stattdessen eine Mischung aus Polycarbonat und Fiberglas. Die Rückseite des S5 ist nicht glatt, sondern mit einer gelöcherten Oberfläche überzogen. Dabei werden Erinnerungen an die Rückseite des ersten Nexus 7 von Asus wach, das sich ähnlich anfühlt. In der Praxis fühlt sich das S5 im Vergleich zum Vorgänger etwas weniger nach Plastik und dadurch auch etwas widerstandsfähiger an.

Das Galaxy S5 ist Samsungs erstes Flaggschiff-Model (abgesehen vom Galaxy S4 Active), das wasser- und staubdicht nach IP67-Standard ist. Die Technologie des Nano-Coating ist die gleiche, wie schon bei Sonys Xperia Smartphones. Voraussetzung dafür ist, dass man gewissenhaft die Abdeckung auf den microUSB-Anschluss gibt.