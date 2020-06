Mobilfunker bieten Samsung Galaxy S5 ab null Euro an

Noch sind nicht einmal 24 Stunden nach dem Launch des Samsung Galaxy S5 in Barcelona vergangen, springen bereits die Mobilfunker auf das Zugpferd auf. Bei Drei und A1 kann man sich ab heute für das neue Smartphone, das am 11. April in den Handel kommt, unverbindlich vorregistrieren lassen, um dann per E-Mail über das Vorbestelldatum und Preise informiert zu werden. Auch T-Mobile will in Kürze ein derartiges Service anbieten.