Game Over für Beyond Two Souls

In der Demo zeigte sich zudem ein weiteres Problem. Wenn man den Geist Aiden, mit dem Page/Holms in Kontakt steht, um Hilfe bittet, verharren die anderen Figuren in einem Loop. Erst wenn der Geist eine Aktion auslöst, dreht sich die Szene etwas weiter. In einem Showdown mit dem FBI kann der Geist in Seelenruhe zuerst ein Auto umwerfen, dann einen Kirchturm zum Einsturz bringen, dann einen Scharfschützen in Besitz nehmen und schließlich in den Körper eines Helikopterpiloten schlüpfen. Während all diese Aktionen vom Spieler ausgeführt werden, reagieren die umstehenden Protagonisten nicht.

Nach der Demo stellt sich somit unweigerlich die Frage, warum man anstatt Beyond Two Souls nicht einfach einen konventionellen Thriller ansieht, der auf all das interaktive Beiwerk verzichtet - und warum manche Spiele-Designer so verbissen versuchen, Film zu imitieren.