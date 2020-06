Gears of War 3: Aufguss zum Abschluss

Feindfalt

Die Lambent kommen in verschiedenen Varianten daher, die zwar neu für die Gears-of-War-Reihe sind, aber anscheinend von anderen Games inspiriert wurden. So wachsen etwa einem normalen Gegner nach einigem Beschuss Tentakel aus dem Körper, die ihn noch gefährlicher machen – Resident Evil 5 lässt grüßen. Fans der übertriebenen Gewalt werden nicht glücklich mit den Pflanzen-Mutanten sein. Statt rotem Blut versprühen diese nämlich gelben Schleim und explodieren in einer Art gelben Blütenstaubwolke.

Aber keine Sorge, auch die klassischen Locust sind wieder mit dabei und lassen sich mit gewohnter Brutalität mit dem Kettensägen-Bajonett zerteilen oder diversen anderen Waffen höchst gewaltsam zur Strecke bringen. Und sie haben sogar Verstärkung mitgebracht. Der innovativste Gegnertyp ist ein gepanzerter Tausendfüßler, der statt Bissen Stromschläge verteilt. Er ist nur an einer ungeschützten Stelle am Ende verwundbar. Wird diese getroffen, wird er um ein Stück kürzer, bis am Ende nichts mehr von ihm da ist. Ein weniger sympathischer Zeitgenosse ist eine gepanzerte Wache, die ein bisschen wie eine Steampunk-Version von Sonic The Hedgehog aussieht und bevorzugt mit Explosivmitteln zu bekämpfen ist. Natürlich sind auch wieder die üblichen Boss-Kämpfe mit dabei, mit Gegnern, die mindestens doppelt so groß wie Marcus sind und auch schon mal Hochhaus-Größe erreichen können.

Freundschaften

Wer Freunde hat, ist nie einsam. Und so ist man auch in Gears of War 3 stets zu mehrt unterwegs. Dabei handelt es sich nicht um Alibi-Mitstreiter, die unwillig in der Gegend herumstehen, sondern um echte Hilfe. Die K.I.-Kameraden gehen etwa in den Nahkampf, werfen Granaten, sind meistens bemüht den Spieler wiederzubeleben und greifen große Gegner auch schon mal mit Granaten an.

Neben alten Bekanten gibt es auch neue Gesichter – zu viele neue. Passt man in den Zwischensequenzen nicht so genau auf, wird man auf einmal von zwei Damen, einem Typen mit Dreadlocks und dem Cowboy-Hut tragenden Dizzy begleitet. Ab einem bestimmten Punkt hat man das Gefühl gleich sechs statt den üblichen drei Gears im Schlepptau zu haben. Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass es eigentlich ohnehin nur um Marcus geht, während in Teil Zwei noch Doms Suche nach seiner Frau einem Nebencharakter Leben einhauchte. Zwar wird etwas ähnliches in diesem Teil versucht, indem man einmal nicht Marcus sondern Cole spielt. Allerdings ist das so früh im Spiel, dass man bis zum Ende schon wieder vergessen hat, dass Cole eine eigene Geschichte hatte.