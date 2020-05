Gebrauchte Auto-Akkus zur Gebäudeversorgung

Nissan hat sich mit Green Charge Networks zusammengetan, um ein System für die Wiederverwendung von gebrauchten E-Auto-Akkus zu implementieren, wie engadget berichtet. Eine erste Versuchsinstallation soll noch in diesem Sommer in einem Nissan-Werk in Betrieb gehen. Die alten Leaf-Akkus werden dabei verwendet, um billige Stromtarife zu nutzen. So werden die Speicher etwa nachts gefüllt und können zu Spitzenzeiten statt teurem Netzstrom genutzt werden. Auch die schwankend Produktion von erneuerbaren Quellen ließe sich so ausgleichen.