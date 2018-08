Gestohlene Google Pixel 3 XL werden bereits in Ukraine verkauft

Wie der Händler an die Geräte gekommen ist und wie viele davon sich in seinem Besitz befinden, ist unklar. In einer Nachricht an den Gruppenchat sprach der Händler von drei verbleibenden Geräten, in einem Privatchat mit einem 9to5Mac-Informanten schickte er offenbar ein Foto von zehn originalverpackten Geräten. Auch ein YouTuber berichtete, dass ihm ein Gerät von diesem Händler zum Kauf angeboten wurde.