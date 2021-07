Google arbeitet an Android-Spielekonsole

Der Konzern will laut neuen Gerüchten auch in das Spielegeschäft einsteigen und der Ouya Konkurrenz machen. Auch eine Smartwatch sowie ein Nachfolger des Streaming-Geräts Nexus Q sollen demnächst auf den Markt kommen.

Wie das Wall Street Journal ( WSJ) berichtet, will Google eine hauseigene Spielekonsole mit dem Betriebssystem Android auf den Markt bringen. Das sollen nicht näher genannte Personen, die mit den Plänen vertraut sind, bekannt gegeben haben. Damit würde der Suchmaschinenkonzern in direkte Konkurrenz mit dem Kickstarter-Projekt rund um die Konsole

treten, die derzeit um knapp 100 Dollar verkauft wird.

Auch das Streaming-Gerät Nexus Q soll den Informanten zufolge einen Nachfolger bekommen. Das Gerät wurde im Rahmen der Google I/O 2012 vorgestellt und an die Teilnehmer verteilt. Auf den Markt ist das Nexus Q allerdings nie gekommen.

Smartwatch

Dem WSJ zufolge will Google jedoch nicht nur in die Wohnzimmer, sondern auch an die Armgelenke der User. So soll der Konzern derzeit an einer eigenen Smartwatch arbeiten, um der