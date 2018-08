Google Assistant spricht jetzt zwei Sprachen gleichzeitig

Auf der IFA in Berlin hat Google ein Update des Assistant vorgestellt, mit dem Googles smarter Assistent nun zwei Sprachen gleichzeitig versteht. Das ist vor allem praktisch in bilingualen Haushalten, in denen Familienmitglieder unterschiedliche Muttersprachen sprechen.

Derzeit schafft es der Assistent, die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch miteinander zu kombinieren, in den kommenden Monaten sollen weitere Sprach-Kombinationen hinzukommen.