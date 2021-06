Google baut Unterstützung für Karton-VR-Brille aus

Als Google bei seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz I/O ein Stück Karton austeilte, wussten viele Besucher erst nicht, was sie damit anfangen sollten. Am Ende der Keynote wurde enthüllt, dass es sich dabei um einen Baukasten für eine Virtual-Reality-Brille handelt. Richtig zusammengebaut ist Google Cardboard eine Halterung für ein Smartphone mit zwei Linsen. Mittels passender Apps kann man so in die virtuelle Realität eintauchen – ähnlich wie dies mit Oculus Rift oder Samsungs Gear VR der Fall ist.

Der anfängliche Gag, mit dem Google aufzeigen wollte, mit welch simplen Mitteln neue Konzepte realisiert werden können, kam gut an. Laut einem Blog-Eintrag von Google sollen bereits über 500.000 Cardboards im Umlauf sein. Wie das Unternehmen auf diese Zahl kommt, ist nicht bekannt. Google selbst verkauft Cardboard nicht, bietet aber auf eine Bauanleitung zum Selbermachen an. Einige Händler verkaufen Cardboard-Kits – die Preise liegen zwischen 3 und 45 US-Dollar.