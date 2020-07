Google enthüllt Jelly Bean und Nexus Tablet

Jelly Bean bringt einige Verbesserungen

Ebenfalls kaum noch für Überraschung sorgt die Präsentation der nächsten Android-Version, Jelly Bean. Schon zuvor war der Release der neuen Version durchgesickert. Wie erwartet trägt Jelly Bean die Versionsnummer 4.1. Es wurden einige Verbesserungen gegenüber der alten Version Ice Cream Sandwich vorgenommen.

Einen Schwerpunkt legt Google dabei auf die Geschwindigkeit und will mit dem sogenannten "Project Butter" alles schneller machen. Mit der Einführung von Features wie VSync, Tripple Buffering und einer besseren Touch-Reaktionszeit soll Jelly Bean einen flüssigeren Ablauf bieten.

Was die neuen Funktionen betrifft, können Widgets nun gewissermaßen "Platz machen", wenn andere Icons auf dem Homescreen verschoben werden.

Mit " Google Now" wird die Suche verbessert. Auf Basis von früheren Suchen sollen dem User maßgescheiderte Infos etwa zu Orten oder Verkehr geliefert werden. Eine weitere Bestätigung der Gerüchte im Vorfeld: Chrome wird zum vorinstallierten Browser in Android.

Kamera und Spracheingabe

Auch bei der Kamerafunktion hat Google nachgebessert: Man kann jetzt schneller in die Gallery und wieder zurück, via Wischbewegung (Swipen) gelangt man in die Gallerie.

Offline-Spracheingabe ist jetzt ebenfalls verfügbar, wird zunächst aber nur in den USA angeboten. Auch die Barrierefreiheit wurde erweitert, sodass beispielsweise Blinde Android jetzt einfacher nutzen können. Unter dem Namen "Project Majel" tritt Google in Konkurrenz zu Apples Siri. Die Android-Sprachsuche basiert auf dem Knowledge Graph und soll so eine natürlich Sprachsuche ermöglichen.

Google Play Store

Im Google Play Stores sind inzwischen 600.000 Apps und Games sind verfügbar, insgesamt wurden bereits 20 Milliarden Apps heruntergeladen. Eine neue Funktion namens "Smart App Updates" ermöglicht, dass bei einem Update bei einer App nur mehr die wirklich modifizierten Teile heruntergeladen werden.

Auch was Inhalte betrifft, gibt es neues zu bericht: Im Play Store werden nun auch TV-Sendungen und Magazine angeboten. Es werde künftig nicht nur Streams, sondern auch Downloads zum Kauf geben. Wo das Angebot überall verfügbar sein wird, blieb zunächst offen.

Nexus Q als Frontalangriff auf Apple TV

Die mit Sicherheit größte Überraschung des Tages: Mit Nexus Q hat Google gewissermaßen einen Apple-TV-Konkurrenten vorgstellt und greift den Computerkonzern damit nach der Sprachsuche gleich ein weiteres mal an. Nexus Q hat zwei WLAN-Anschlüsse und einen Ethernet-Zugang, geformt ist das Gerät wie eine Kugel. Nexus Q wird ab Mitte Juli verfügbar sein und 299 Dollar kosten, man kann es direkt über den Play Store bestellen.

Nexus Q wurde als "Social Media Streaming Device" präsentiert, über das die eigenen Freunden schnell und unkompliziert über ihre eigenen Geräte etwa Musik bei einer Party streamen können. Ebenso wird das mit Filmen und Serien möglich sein, ohne dass man extra etwas konfigurieren muss. Der Content wird direkt über die Cloud gestreamt.