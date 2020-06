Google Glass im Test: Kein Muss-Gerät für die breite Masse

Mit einem „ Ok Glass“ gelangt man ins Anwendungsmenü, und da kann man zu Beginn unter Fotografieren (take a picture), Filmen (record a video), Googlen ( Google), Navigieren lassen (get directions to), Nachrichten verschicken (send a message to), Anrufen (make call to) und diversen anderen Möglichkeiten wählen – die muss man aber selber auf die Glass laden. Dazu gibt es in der Glass-App am Smartphone den Menüpunkt „MyGlass“ und einen Untermenüpunkt „Glassware“.

Dort verstecken sich die verschiedenen Anwendungen, von Facebook, Twitter, Evernote über GolfSight by SkyDroid, Google Now oder der Laufsoftware Strava Run (leider noch nicht Runtastic) bis hin zu Allthecooks Recipies. Bei letzterer App werden beim Kochen die Rezepte im Glass-Bildschirm eingeblendet. Das gesprochene „ Ok Glass“ sorgt in der Öffentlichkeit für Schmunzeln, in der Familie für Erheiterung bei den Kindern, die immer, wenn sie es hören, " Ok Glass“ nachplappern, fast schon automatisiert.