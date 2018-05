Google Lens: “Die Kamera ist der neue Browser”

Vergangenes Jahr hat Google im Rahmen der I/O Lens vorgestellt. Die Funktion ist in Google Photos und im Assistant verfügbar. Die Software soll bei Suchanfragen helfen, die sich nur schwer in Worte fassen lassen, etwa: “Welche Pflanze ist das?” Stattdessen kann man einfach ein Foto davon machen und Lens sagt, was es ist.

Auf der diesjährigen I/O hat Google bekannt gegeben, dass Lens direkt in die Kamera-App von unterstützen Geräten integriert wird. Dazu zählen Smartphones von LG, Motorola, Xiaomi, Sony, Nokia und andere. Aparna Chennapragada leitet bei Google den Bereich visuelle Suche. “Die Kamera soll zum neuen Browser werden”, erklärte sie im Rahmen eines Roundtables bei der Google I/O.

Google hat angekündigt, die Funktionen von Lens auszubauen. Zuletzt konzentrierte man sich darauf, Text besser und sinnvoller erfassen zu können. Nutzer können etwa Geschriebenes abfotografieren und dann per Copy und Paste auf dem Handy weiterverwenden. Sinnvoll kann das etwa bei WLAN-Passwörtern sein. Lens soll gleichzeitig aber auch hilfreiche Informationen zu abfotografierten Text einblenden. Als Beispiel nennt Google hier eine Speisekarte in einem Restaurant. Wenn man ein bestimmtes Gericht nicht erkennt, liefert Lens automatisch ein Foto dazu, wenn man die Speisekarte abfotografiert.