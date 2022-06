Google Maps bekommt neues Feature

Google verpasst seiner Navigationsapp Maps ein überarbeitetes Widget, das Verkehrsdaten in Echtzeit anzeigt.

Google Maps gehört mit mehr als 10 Milliarden Downloads zu den beliebtesten Apps weltweit. Nun soll die Navigationsapp dank eines neuen Widgets noch besser werden. Das Feature soll in den kommenden Wochen ausgerollt werden.

Mit dem Widget kann man den Verkehr in der näheren Umgebung in Echtzeit verfolgen, ohne dabei die App öffnen zu müssen. Die zu Google gehörende Mobilitätsapp Waze bietet eine ähnliche Funktion an.