Google Maps zeigt Öffi-Daten in Echtzeit

Google hat am Mittwoch angekündigt, dass der Kartendienst Maps ab sofort Nutzern öffentlicher Verkehrsmitteln anzeigen kann, wann die nächste Bim oder der nächste Bus kommt. Fällt ein Verkehrsmittel aus, soll Google Maps sogar eine Alternativ-Route vorschlagen. Auch Google Now soll bald von diesem neuen Feature profitieren können.

Google gibt an, dass in 64-Ländern die Öffi-Verbindungen von 18.000 Städten auf sechs Kontinenten erfasst werden. Wien und die Wiener Linien sind allerdings nicht darunter. Zwar haben die Wiener Linien ihre Daten bereits freigegeben und es gibt neben qando einige Apps mit denen die Echtzeit-Verbindungen abgerufen werden können, aber in Google Maps sind die Daten nicht eingebunden.