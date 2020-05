Google Smartwatch soll mit Android 4.4 vorgestellt werden

Der Blog 9to5Google will erfahren haben, dass mit der Vorstellung von Android 4.4, die für den 31.Oktober erwartet wird, auch eine Smartwatch von Google angekündigt werden könnte. Die Smartwatch, die voraussichtlich unter der Nexus-Marke vertrieben werden dürfte, soll vor allem auf den Sprach-Assistenten Google Now setzen. Dieser könnte, neben der Uhrzeit, standortbezogene Informationen wie Wetter, die zu erwartende Zeit für die Heimreise oder interessante Orte in der Nähe anzeigen.