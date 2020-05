Google stellt Betriebssystem für Internet of Things vor

Erwähnt wurde im Rahmen derKeynote auch Weave. Die Software ermöglicht es, dass verschiedenen Geräten untereinander per WLAN oder Bluetooth miteinander kommunizieren. Wird beispielsweise die Tür per NFC-Schloss geöffnet, geht gleichzeitig das Licht im Vorzimmer an. Wird die Tür von außen versperrt, schaltet sich die Klimaanlage aus.

Eine Basis-API soll dafür sorgen, dass man verschiedenste Haushaltsgeräte ansprechen kann. Eine Vorab-Version für Entwickler von Brillo soll im dritten Quartal 2015 erscheinen.