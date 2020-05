Google stellt neuen E-Mail-Dienst "Inbox" vor

Vorerst ist „ Inbox“ noch nicht offiziell erhältlich, sondern nur mit einer Einladung. Wer die „ Inbox“ von Google testen möchte, kann sich in einer E-Mail an inbox@google.com wenden. Vorrausetzung ist ein Gmail-Konto. In iOS- und Android-Apps soll „ Inbox“ auch funktionieren, für Windows Phone gibt es bisher keine Lösung.