Google und Audi bringen Android ins Auto

Damit steigt Google in das Match mit Apple ein, den Automobil-Markt zu erobern. Apple hat " iOS in the car" bereits während der WWDC vorgestellt und hat bereits Support von BMW, Daimler, Mercedes-Benz, General Motoros und Honda. Auf der CES wird nun also auch der Kampf um die rund 80 Millionen neuen Autos, bei denen Technik eine immer größere Rolle spielen wird, eröffnet.



"Das Auto wird das ultimative mobile Gerät", so Thilo Koloswski, ein Gartner-Analyst. " Apple und Google haben das erkannt und versuchen nun alles, um ihre Technologie in die Autos zu bringen." Abgesehen von der Parnterschaft mit Google wird Audi auf der CES auch ein selbstfahrendes Auto präsentieren. Dies wird allerdings nur für kurze Zeiträume in bestimmten Situationen selbstständig fahren. Auf den Roll-Out-Timetable der neuen Entwicklung darf man bereits jetzt gespannt sein.