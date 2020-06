Google verpasst ChromeOS neue Oberfläche

Setzte Google bei ChromeOS zu Anfang ganz auf den Vollbild-Modus bei Programmen, lenkt das Unternehmen nun ein. Fenster können im neuesten Entwickler-Build in der Größe verändert werden und überlagernd angezeigt werden. Tabs können aus einem Browser herausgezogen werden, um sie in einem separaten Fenster anzuzeigen. Die Handhabe erinnert nun mehr gewohnte Betriebssysteme, weniger an Tablets und Smartphones.

Nun mit Taskleiste

Des weiteren wurde eine Taskleiste („Shelf") integriert, die wie etwa bei Windows und OSX an Bildschirmrand geöffnete Programme, aber auch Akkustand und Uhrzeit anzeigt. Im Vollbild-Modus wird sie jedoch automatisch ausgeblendet. Schließlich kann der Nutzer nun das Hintergrundbild des Desktop personalisieren und eigene Bilder hierfür verwenden.