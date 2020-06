Google vs. Facebook: Der Kampf der Knöpfe

) können sich mit der Funktion außerdem ihre Lieblings-Links in ihrem Profil sammeln. Wer in dem Empfehlungs-System anonym bleiben will, muss das von Hand ausstellen.

Dass Google plötzlich auf den Knopf gekommen ist, ist kein Zufall. Der große Gegner Facebook ist weltweit führend, was kleine Buttons betrifft. Sein “Gefällt mir”-Knopf wurde bis dato in mehr als 2,5 Millionen Webseiten eingebaut, darunter 80 Prozent der 100 führenden US-Webseiten. Täglich sollen 10.000 neue Seiten dazukommen. Das kleine blaue Daumen-Symbol wurde bisher milliardenfach angeklickt, weil die Nutzer damit Fotos, Videos, Artikel oder eine ganze Webseite für gut befinden und ihren Facebook-Freunden empfehlen wollen.

Auf Horchposten

Für Webseiten-Betreiber sind Like- und +1-Knopf, aber auch andere Buttons wie von Twitter oder dem Karriere-Netzwerk LinkedIn, äußerst attraktiv: Denn über diese simplen Klicks empfehlen sich täglich Millionen Internetnutzer gegenseitig verschiedenste Links. Anstatt einfach nach etwas zu googeln, verfolgt man bei Facebook mit, was den Freunden gefällt und surft so durch das Internet. Vom kleinen Blogger bis zum Medienriesen verlassen sich immer mehr Webseiten darauf, dass auf diesem Weg Leser zu ihnen kommen.

Sie bekommen so allerdings nicht nur mehr Besucher, sondern auch interessante Daten. Wird ein Facebook-Nutzer durch den Klick auf ein “Gefällt mir” etwa Fan einer Firmenseite auf Facebook, kann diese Firma seine Fans analysieren lassen. In hübschen Grafiken bekommen sie in anonymisierter Form Einblick über Alter, Geschlecht und Herkunft - allesamt wichtige Informationen für die nächste Werbekampagne in dem Online-Netzwerk.

Wer den “+1”-Knopf von Google in seine Webseite integriert, soll in Zukunft im Zusammenspiel mit Google Analytics ebenfalls Statistiken über jene Nutzer bekommen, die darauf klicken - etwa zu Alter und Geschlecht. Wird das Netzwerk Google+ ausgewertet, kann Google ähnlich tiefe Daten wie Facebook bieten.

Am längeren Ast sitzen aber immer noch Facebook und Google selbst. Denn über die wie Pilze überall sprießenden Buttons beziehen sie die mit Abstand meisten Daten und bekommen sie tiefe Einblicke in das Verhalten der Nutzer. Während die Button-Partner nur Informationen zu ihrer eigenen Webseite bekommen, lauschen die beiden führenden Internet-Firmen bei Millionen anderer Web-Auftritte mit. Das Ziel scheint klar: Wer am genauesten über die Internetnutzer Bescheid weiß, kann am besten maßgeschneiderte Werbung (ein Milliardenmarkt) unters Online-Volk bringen.