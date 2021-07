Google+ wagt ein letztes Mal den Neustart

Google will seinen Facebook-Konkurrenten Google+ einfach nicht sterben lassen. Am Dienstag Abend kündigte der US-Konzern eine Neuausrichtung von Google+ an, inklusive neuer Oberfläche und Apps. Künftig wolle man sich vor allem auf Communities und Collections konzentrieren. Google+ Nutzer erhalten bereits jetzt eine Aufforderung, auf das neue Design umzusteigen. Alternativ kann das Design auch über einen Umweg aktiviert werden, wie 9to5Google beschreibt.