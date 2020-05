GoPro bringt neue Einsteigerkamera Hero+LCD

Mit der Hero+LCD will GoPro ein neues Angebot für Actioncam-Einsteiger etablieren, wie techcrunch berichtet. Am 7. Juni soll die neue Kamera in den USA auf den Markt kommen, für 299 US-Dollar. Technisch gesehen gibt es keine Neuerungen. Der namensgebende LCD-Touchscreen erlaubt die praktische Bedienung mit dem Finger, ansonsten sind die Leistungsdaten ähnlich wie beim vorigen Hero-Modell.

Aufnahmen sind mit maximal 1080p-Auflösung bei 60 Hertz möglich. Die Videos sind vor allem für den Online-Einsatz gedacht. Wifi und Bluetooth erlauben das verbinden der Kamera mit dem Smartphone und damit auch die Verwendung der GoPro-Apps. Die Batterie soll laut Hersteller zwei Stunden lang durchhalten.