GoPro bringt neue Hero4-Kameras

Die Silver-Variante unterscheidet sich von der Pro-Version vor allem darin, dass sie bei 4K-Aufnahmen lediglich 15 fps schafft. Dafür hat die Mittelklasse-Variante aber etwas, was die Black-Aufgabe nicht bieten kann: Einen großen Touchscreen, mit dem die Kamera bedient werden kann. Damit kann in Echtzeit beobachtet werden, was gerade aufgenommen wird und auch ein späteres Abspielen auf der Kamera wird möglich. Kostenpunkt: 400 US-Dollar.