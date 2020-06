GoPro Solar Case: Grazer Crowdfunding-Kampagne gestartet

Das Grazer Start-up SunnyBag hat eine Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo gestartet. Das Unternehmen will zumindest 30.000 US-Dollar für die Produktion des GoPro Solar Case einnehmen. Die Tasche sei die bislang erste GoPro-Tasche mit Solar-Ladefunktion und soll sich durch ihre robuste Bauweise gut für Sportler eignen. In der Tasche befinden sich an die Maße der GoPro angepasste Formstücke, in denen die Actioncam sicher verwahrt werden kann.