Groß und günstig: Microsoft Lumia 640 XL im Hands-on

Das Lumia 640 XL hat ein 5,7-Zoll-Display, das mit Gorilla Glass 3 vor Kratzern geschützt ist. Die Rückseite ist Lumia-typisch in grellen Farben aus sich hochwertig anfühlendem Kunststoff gefertigt. Auch insgesamt übertrifft die Verarbeitung das, was man von Smartphones in dieser Preisklasse gewohnt ist. Die Kanten sind schön abgerundet und das Handy weist keine offensichtlichen Schwachstellen auf. Mit einer Dicke von neun Millimetern und einem Gewicht von 171 Gramm liegt das Handy trotz seiner Größe immer noch akzeptabel in der Hand.