Grundig bringt UHD-TV mit 65 Zoll um 3.799 Euro

Das Panel des 65-Zöllers wird von Samsung zugekauft. Das Display des 55-Zöllers soll in der eigenen Produktionsstraße des Mutterkonzerns Beko in der Türkei entstehen. Dort können derzeit Panele mit 40 bis 55 Zoll gebaut werden. Da Grundig in Zukunft aber auch verstärkt auf Geräte mit größeren Diagonalen setzen will, ist ein Ausbau der Fertigungsanlage angedacht.

Bis zur IFA im September dieses Jahres möchte Grundig noch 4 weitere UHD-TVs mit verschiedenen Größen und Ausstattungen vorstellen. Möglich wäre auch ein 40 Zoll Gerät, wenn laut Grundig der Markt danach verlangt. OLED und Curved-TVs sind für Grundig derzeit noch kein Thema – hier warte man, wie sich der Markt entwickelt.