Günstige Android-Smartphones, mäßige Leistung

Handys mit Touchscreens für Preisbewusste gibt es zwar schon länger, allerdings läuft auf diesen meist das veraltete Betriebssystem „ Symbian“, das nur bedingt für die berührungsempfindlichen Displays geeignet ist. Googles Android hingegen konnte sich in nun fast drei Jahren auf allen Geräteklassen etablieren - täglich werden 400.000 Android-Handys aktiviert. Diese Summe entsteht natürlich nicht nur durch die Premium-Modelle, sondern auch durch die vielen, günstigen Smartphones, die meist nur halb so viel wie die Top-Geräte kosten. Doch bieten die billigeren Alternativen trotzdem ein vollwertiges Smartphone-Erlebnis? Die futurezone fünf aktuelle Android-Handys ( Android Version 2.0 oder höher) getestet, die ohne Vertrag für unter 300 Euro (auf Preisvergleichsportalen unter 250 Euro) erhältlich sind: Das HTC Wildfire S, Samsung Galaxy ACE, Motorola DEFY, LG Optimus One und LG Optimus Me.

Dickmacher

Die günstigeren Geräte sind oft schon auf den ersten Blick von ihren doppelt so teuren Artgenossen zu unterscheiden. Sie sind etwas dicker, setzen bei den verbauten Materialien hauptsächlich auf Plastik und sehen dadurch weniger elegant aus. Die Ausnahme ist hier das HTC Wildfire S: Die Kombination aus kleinem Display, etwas höherem Gewicht und modischem Design sichern dem taiwanesischen Smartphone den ersten Platz im Schönheitswettbewerb der günstigen Android-Handys.

Displays

Ein weiterer Punkt, an dem die Hersteller einsparen, um günstige Smartphones anbieten zu können, ist der Touchscreen. Teurere Modelle haben eine Auflösung von 800x480 Pixel, bei den Spar-Handys sind es 480x320 Pixel. Die negative Ausnahme ist das LG Optimus Me mit der besonders niedrigen Auflösung von 320x240 Pixel. Aber auch bei den Displays mit der gleichen Auflösung von 480x320 Pixel gibt es Unterscheide. Beim LG Optimus One sind die App-Symbole und die Darstellung von Webseiten unscharf. Beim HTC Wildfire S sind sie schärfer, dafür ist ein Grieseln zu bemerken. Die Positiv-Ausnahme der Display-Regel macht hier das Motorola DEFY, das aber auch das teuerste Smartphone im Test ist: Sein 3,7-Zoll-Display hat eine Auflösung von 854x480 Pixel.

Betriebssystem

Nur das HTC Wildfire S hat mit Android 2.3 die aktuellste Version des Betriebssystems an Bord. Von 2.2 ( LG Optimus One, Me, Samsung Galaxy ACE) auf 2.3 ist der Unterschied gering. Bei 2.1, welches das Motorola DEFY nutzt, fehlt aber etwa die Möglichkeit einen mobilen WLAN-Hotspot aufzumachen. Motorola will aber noch im Juni ein Update nachreichen. Da Android stark auf Apps und eine konstante Web-Verbindung setzt, sollte man die Handys nur mit einem Datentarif nutzen – 1GB reicht für die normale Nutzung meist aus.