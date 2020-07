Handy mit Schüttelfunktion: ZTE Blade S6 ausprobiert

Der chinesische Smartphone-Hersteller ZTE zählt mittlerweile auch in Sachen Endgeräte zu den erfolgreichsten Handy-Firmen am Markt. Weltweit hat man bislang rund 600 Millionen Stück ausgeliefert, derzeit gibt es 60 Millionen aktive ZTE-User, vorwiegend in Asien. Mit dem Blade S6 startet man einen Versuch in Europa stärker Fuß zu fassen. Die futurzeone hat sich das Handy genauer angesehen.

Von außen macht das Handy einen akzeptablen Eindruck. Die Vorderseite ist verglast, hinten besteht es aus Kunststoff im Metall-Look. Ganz so edel, wie ein Alu-Phone fühlt es sich dadurch naturgemäß nicht an, allerdings wirkt es auch nicht minderwertig.