Heimische Pornobranche setzt auf Google-Brille

Anfang 2013 soll Google Glass erstmals an Entwickler in den USA ausgeliefert werden. Das gespannte Warten auf die Augmented-Reality-Brille hat aber auch hierzulande bereits begonnen - und zwar in der Pornoindustrie. Der Tiroler Erotikgame-Entwickler ThriXXX erklärt gegenüber der futurezone, was die Brille für die Branche so interessant macht.